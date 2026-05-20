शॉपिंग, ओटीटी और मेसेजिंग ऐप्स पर पुरुषों से 42% ज़्यादा एक्टिव महिलाएं

ओटीटी (OTT) प्लेटफॉर्म्स ने महिलाओं के मनोरंजन को पूरी तरह बदल दिया है। कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने घर बैठे विविध कंटेंट उपलब्ध कराकर महिलाओं को ढेर सारे ऑप्शंस दिए हैं। अब महिलाएं घर बैठे अपनी पसंद के अनुसार वेब सीरीज, फिल्में, डॉक्यूमेंट्री और रियलिटी शो देख सकती हैं। पारंपरिक टीवी के समय बंधन से मुक्त होकर वो जब और जहाँ चाहे, कंटेंट देख सकती हैं। ओटीटी ने महिलाओं को न सिर्फ मनोरंजन दिया बल्कि अपनी आवाज, महत्वाकांक्षा और संघर्ष को स्क्रीन पर देखने का मौका भी प्रदान किया। आज घरेलू महिलाएं से लेकर कामकाजी महिलाएं तक ओटीटी को अपना पसंदीदा प्लेटफॉर्म मानती हैं। यह सुविधा, विविधता और महिलाओं की पसंद का सम्मान ओटीटी की सफलता का सबसे बड़ा कारण है।