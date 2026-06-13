Maharashtra Politics: कांग्रेस में विलय को लेकर सुप्रिया सुले का बड़ा बयान, कहा- ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया

NCP (SP) सांसद सुप्रिया सुले (Photo/ANI)
Supriya Sule: शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत द्वारा TMC और NCP (SP) जैसे दलों को कांग्रेस में विलय बात कहकर एक नई सियासी बहस छेड़ दी है। उधर, NCP (SP) सांसद सुप्रिया सुले ने कांग्रेस के साथ विलय की खबरों का सिरे से खारिज कर दिया है। इस संबंध में उन्होंने कहा, पार्टी की तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव न तो दिया गया है और न कांग्रेस कांग्रेस की तरफ से आया है।
वहीं उन्होंने तृणमूल कांग्रेस में हुए बंटवारे पर निराशा व्यक्त की और दावा किया कि शिवसेना और एनसीपी में भी विभाजन इसी तरह हुआ है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, 'जिस तरह पहले शिवसेना का विभाजन हुआ, फिर एनसीपी का, वही हाल अब टीएमसी का हो रहा है। यह बहुत दुखद है।'
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