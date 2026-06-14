बंगाल में TMC की जड़ें हो रही हैं कमजोर? सिंडिकेट नेटवर्क में पड़ने लगी बड़ी दरार

BJP vs TMC: पश्चिम बंगाल में खेला शुरू हो गया है। टीएमसी कार्यकर्ता और नेता की मुश्किलें बढ़ती जा रहा है। शुभेन्दु सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से ही बंगाल की राजनीति में इन दिनों बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जमीनी स्तर पर बेहद मजबूत मानी जाने वाली तृणमूल कांग्रेस अब अपने ही गढ़ में विरोध का सामना कर रही है। एक तरफ उनके ही सांसद और विधायक बगावत कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी पर लंबे समय से लग रहे सिंडिकेट राज और कट-मनी जैसे आरोप भी लोगों के गुस्से की वजह बनते दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि कई जगहों पर TMC से जुड़े संगठन और समर्थक भाजपा की ओर रुख कर रहे हैं।