‘बोलने की आजादी नहीं है, ममता बनर्जी सुनती नहीं हैं’, TMC के बागी सांसद जगदीश चंद्र बर्मा बसुनिया ने तोड़ी चुप्पी

उन्होंने दावा किया कि पार्टी में नेताओं और सांसदों को अपनी बात रखने की पूरी आजादी नहीं है। उदहारण देते हुए उन्होंने कहा कि 2019 में भी कई बैठकों में अपनी चिंताएं रखी थीं, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जो नेता ज्यादा बोलते हैं या सवाल उठाते हैं, उन्हें धीरे-धीरे किनारे कर दिया जाता है। सांसद ने सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताते हुए कहा कि जब बड़े नेता ही खुद सुरक्षित नहीं हैं, तो बाकी लोग सुरक्षा की उम्मीद कैसे कर सकते हैं।