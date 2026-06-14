G7 की मीटिंग और ट्रंप के साथ बैठक, PM मोदी की फ्रांस यात्रा में किन मुद्दों पर होगी चर्चा?

पीएम मोदी अपने दौरे के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मिलेंगे। मोदी और ट्रंप की मीटिंग की जानकारी व्हाइट हाउस के अधिकारियों हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया है। हालांकि, भारतीय पक्ष की ओर से अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। ओमान के पास समुद्र में पलाऊ-झंडे वाले टैंकर पर अमेरिकी हमले में तीन भारतीय नाविकों की मौत के बाद दोनों नेताओं के बीच यह पहली बैठक होगी। विदेश मंत्री जयशंकर ने अपने अमेरिकी समकक्ष मार्को रुबियो के सामने इस घटना पर कड़ा विरोध जताया था। फरवरी 2025 में मोदी के वाशिंगटन दौरे के बाद यह उनके और ट्रंप के बीच भी पहली मुलाकात होगी।