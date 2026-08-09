JPSC-JSSC Protest: झारखंड बीजेपी अध्यक्ष आदित्य साहू ने हेमंत सोरेन सरकार को घेरा, बोले- ‘इन आंसुओं की कीमत चुकानी होगी’

छात्रों से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए झारखंड बीजेपी अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा, 'बच्चों की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये सिर्फ प्रदर्शन कर रहे छात्रों के आंसू नहीं हैं, बल्कि झारखंड के लाखों छात्रों के आंसू हैं। हेमंत सोरेन सरकार को इन आंसुओं की कीमत चुकानी होगी… JMM को इन आंसुओं की कीमत चुकानी होगी। राहुल गांधी को मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए। अगर उनमें हिम्मत है तो मुख्यमंत्री आवास के बाहर छात्रों के समर्थन में धरने पर बैठना चाहिए। उन्हें स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि या तो झारखंड सरकार CBI जांच कराए, नहीं तो वह इस सरकार से अपना समर्थन वापस ले लें।'