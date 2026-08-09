Punjab Kanwariyas Accident: पंजाब में तेज रफ्तार का तांडव: सरहिंद में 3 कांवड़ियों की दर्दनाक मौत, जालंधर में भी खड़े ट्रक से टकराई कार

3 Kanwariyas Killed in Punjab: उत्तराखंड के पवित्र धाम गंगोत्री से गंगाजल लेकर अपने गृह क्षेत्र कोटकपूरा (फरीदकोट) लौट रहे शिव भक्तों का जत्था रविवार तड़के एक बड़े हादसे का शिकार हो गया। फतेहगढ़ साहिब जिले के अंतर्गत आते सरहिंद जीटी रोड पर एक पेट्रोल पंप के समीप पीछे से आ रहे एक अनियंत्रित वाहन ने कांवड़ियों के वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि घटनास्थल पर ही चीख-पुकार मच गई।