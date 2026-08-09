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Punjab Kanwariyas Accident: पंजाब में तेज रफ्तार का तांडव: सरहिंद में 3 कांवड़ियों की दर्दनाक मौत, जालंधर में भी खड़े ट्रक से टकराई कार

Kanwariyas Hit by Car in Punjab : गंगोत्री से पवित्र गंगाजल लेकर लौट रहे श्रद्धालुओं की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं जब सरहिंद जीटी रोड पर एक अनियंत्रित वाहन ने कहर बरपा दिया। पंजाब के हाईवे पर लगातार दूसरे दिन हुए भीषण सड़क हादसों और लापरवाह ड्राइविंग ने सुरक्षा व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
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भारत

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Manoj Vashisth

Aug 09, 2026

3 Kanwariyas Killed in Punjab

Punjab Kanwariyas Accident : सरहिंद में दर्दनाक सड़क हादसा, 3 कांवड़ियों की मौत और 1 घायल (फोटो सोर्स:@HootRepublic)

3 Kanwariyas Killed in Punjab: उत्तराखंड के पवित्र धाम गंगोत्री से गंगाजल लेकर अपने गृह क्षेत्र कोटकपूरा (फरीदकोट) लौट रहे शिव भक्तों का जत्था रविवार तड़के एक बड़े हादसे का शिकार हो गया। फतेहगढ़ साहिब जिले के अंतर्गत आते सरहिंद जीटी रोड पर एक पेट्रोल पंप के समीप पीछे से आ रहे एक अनियंत्रित वाहन ने कांवड़ियों के वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि घटनास्थल पर ही चीख-पुकार मच गई।

अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने 3 को घोषित किया मृत

सहायक उप-निरीक्षक (ASI) तिलक राज के अनुसार, यह दर्दनाक हादसा रात करीब 1:00 बजे पेश आया। राहगीरों और पुलिस की मदद से सभी घायलों को तुरंत फतेहगढ़ साहिब के सिविल अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद तीन कांवड़ियों को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल एक अन्य व्यक्ति का इलाज जारी है।

मृतकों की पहचान: जगदीश, महिंदर पाल और दीपक कुमार के रूप में हुई है।

तीनों मृतक फरीदकोट जिले के कोटकपूरा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर टक्कर मारने वाले वाहन और चालक की तलाश तेज कर दी है।

हाईवे पर लापरवाही का सिलसिला: जालंधर में भी गई थीं 3 जानें

पंजाब की सड़कों पर बेकाबू रफ्तार और अवैध पार्किंग लगातार खूनी साबित हो रही है। सरहिंद हादसे से ठीक 24 घंटे पहले, जालंधर-मकसूदां बाईपास हाईवे पर भी ऐसा ही दिल दहला देने वाला मंजर देखने को मिला था।

खड़े कैंटर में जा घुसी थी तेज रफ्तार कार: शनिवार सुबह करीब 6:30 बजे हरियाणा नंबर के एक लावारिस खड़े ट्रक (कैंटर) में पीछे से आ रही स्विफ्ट कार जा घुसी।

कार के उड़े परखच्चे: टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार सवार तीनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

चालक मौके से फरार: थाना डिवीजन नंबर 1 के एसएचओ राकेश कुमार ने बताया कि हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस 'KTC' मार्किंग वाले ट्रक की ट्रांसपोर्ट कंपनी और लांमे गांव से जुड़े कार मालिकों से संपर्क साधकर कानूनी कार्रवाई कर रही है।

कांवड़ यात्रा और हाईवे सुरक्षा पर उठे सवाल

सावन के पावन महीने में लाखों श्रद्धालु पैदल व वाहनों के जरिए लंबी दूरी तय करते हैं। ऐसे समय में हाईवे पर विशेष सुरक्षा बंदोबस्त, उचित पेट्रोलिंग और स्पीड लिमिट की निगरानी बेहद जरूरी हो जाती है।

लगातार हो रही इन दुर्घटनाओं के बाद स्थानीय लोगों और संगठनों ने मांग की है कि:

  • हाईवे पर रात के समय भारी वाहनों की अवैध पार्किंग पर सख्त रोक लगाई जाए।
  • तीर्थयात्रियों के जत्थों के लिए रूट पर विशेष चेतावनी बोर्ड और बैरिकेडिंग की व्यवस्था हो।
  • तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएं ताकि मासूमों की जान बचाई जा सके।

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Updated on:

09 Aug 2026 12:18 pm

Published on:

09 Aug 2026 12:12 pm

Hindi News / National News / Punjab Kanwariyas Accident: पंजाब में तेज रफ्तार का तांडव: सरहिंद में 3 कांवड़ियों की दर्दनाक मौत, जालंधर में भी खड़े ट्रक से टकराई कार

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