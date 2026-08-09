Punjab Kanwariyas Accident: पंजाब में तेज रफ्तार का तांडव: सरहिंद में 3 कांवड़ियों की दर्दनाक मौत, जालंधर में भी खड़े ट्रक से टकराई कार

Punjab Kanwariyas Accident : सरहिंद में दर्दनाक सड़क हादसा, 3 कांवड़ियों की मौत और 1 घायल (फोटो सोर्स:@HootRepublic)
3 Kanwariyas Killed in Punjab: उत्तराखंड के पवित्र धाम गंगोत्री से गंगाजल लेकर अपने गृह क्षेत्र कोटकपूरा (फरीदकोट) लौट रहे शिव भक्तों का जत्था रविवार तड़के एक बड़े हादसे का शिकार हो गया। फतेहगढ़ साहिब जिले के अंतर्गत आते सरहिंद जीटी रोड पर एक पेट्रोल पंप के समीप पीछे से आ रहे एक अनियंत्रित वाहन ने कांवड़ियों के वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि घटनास्थल पर ही चीख-पुकार मच गई।
सहायक उप-निरीक्षक (ASI) तिलक राज के अनुसार, यह दर्दनाक हादसा रात करीब 1:00 बजे पेश आया। राहगीरों और पुलिस की मदद से सभी घायलों को तुरंत फतेहगढ़ साहिब के सिविल अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद तीन कांवड़ियों को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल एक अन्य व्यक्ति का इलाज जारी है।
मृतकों की पहचान: जगदीश, महिंदर पाल और दीपक कुमार के रूप में हुई है।
तीनों मृतक फरीदकोट जिले के कोटकपूरा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर टक्कर मारने वाले वाहन और चालक की तलाश तेज कर दी है।
पंजाब की सड़कों पर बेकाबू रफ्तार और अवैध पार्किंग लगातार खूनी साबित हो रही है। सरहिंद हादसे से ठीक 24 घंटे पहले, जालंधर-मकसूदां बाईपास हाईवे पर भी ऐसा ही दिल दहला देने वाला मंजर देखने को मिला था।
खड़े कैंटर में जा घुसी थी तेज रफ्तार कार: शनिवार सुबह करीब 6:30 बजे हरियाणा नंबर के एक लावारिस खड़े ट्रक (कैंटर) में पीछे से आ रही स्विफ्ट कार जा घुसी।
कार के उड़े परखच्चे: टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार सवार तीनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।
चालक मौके से फरार: थाना डिवीजन नंबर 1 के एसएचओ राकेश कुमार ने बताया कि हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस 'KTC' मार्किंग वाले ट्रक की ट्रांसपोर्ट कंपनी और लांमे गांव से जुड़े कार मालिकों से संपर्क साधकर कानूनी कार्रवाई कर रही है।
सावन के पावन महीने में लाखों श्रद्धालु पैदल व वाहनों के जरिए लंबी दूरी तय करते हैं। ऐसे समय में हाईवे पर विशेष सुरक्षा बंदोबस्त, उचित पेट्रोलिंग और स्पीड लिमिट की निगरानी बेहद जरूरी हो जाती है।
लगातार हो रही इन दुर्घटनाओं के बाद स्थानीय लोगों और संगठनों ने मांग की है कि:
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