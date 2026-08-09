NIA Kerala Explosives Case: NIA के हत्थे चढ़ा मुख्य साजिशकर्ता हारिस, 10वीं गिरफ्तारी से अंतरराज्यीय सिंडिकेट बेनकाब

फरवरी 2026 में हुआ था सनसनीखेज भंडाफोड़ इस पूरे मामले की शुरुआत 7 फरवरी 2026 को हुई थी, जब केरल पुलिस ने मलप्पुरम के चेम्माड-थलप्पारा रोड स्थित 'फरहा हॉलो ब्रिक्स कंपनी' के परिसर में खड़ी एक संदिग्ध लॉरी को घेराबंदी कर पकड़ा था। तलाशी के दौरान वाहन से 89,600 विस्फोटक छड़ें (Explosive Sticks) और 10,500 शॉक ट्यूब (NONEL) बरामद की गई थीं। मौके से पुलिस ने शुरुआती तौर पर तीन संदिग्धों को दबोचा था। बारूद का यह जखीरा किसी भी बड़े औद्योगिक या आतंकी ढांचे को दहलाने के लिए पर्याप्त था।