‘युवाओं को कॉकरोच कहने वाले के हाथ से डिग्री नहीं लेंगे’, कॉन्वोकेशन पर CJI सूर्यकांत को चीफ गेस्ट बुलाने पर भड़के छात्र

Student Protest: हैदराबाद की यूनिवर्सिटी NALSAR (नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च) में होने वाले दीक्षांत समारोह को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। यूनिवर्सिटी ने इस कार्यक्रम में देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया है। लेकिन पढ़ाई पूरी कर बाहर निकल रहे छात्रों के एक ग्रुप ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया है। छात्रों का स्पष्ट कहना है कि CJI के हालिया बयान और टिप्पणियां संवैधानिक मूल्यों तथा शैक्षणिक स्वतंत्रता के खिलाफ हैं।