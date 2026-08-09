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‘युवाओं को कॉकरोच कहने वाले के हाथ से डिग्री नहीं लेंगे’, कॉन्वोकेशन पर CJI सूर्यकांत को चीफ गेस्ट बुलाने पर भड़के छात्र

CJI Surya Kant: हैदराबाद की NALSAR यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में CJI सूर्यकांत को चीफ गेस्ट बुलाने पर छात्रों का जोरदार विरोध। जानें छात्रों की मांग और विवाद की वजह।
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हैदराबाद

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Pratiksha Gupta

Aug 09, 2026

CJI Surya Kant Chief Guest, NALSAR Students Protest, Hyderabad Law University Controversy

कॉन्वोकेशन में CJI सूर्यकांत को बुलाने पर छात्रों ने जताई आपत्ति | फोटो सोर्स- IANS

Student Protest: हैदराबाद की यूनिवर्सिटी NALSAR (नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च) में होने वाले दीक्षांत समारोह को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। यूनिवर्सिटी ने इस कार्यक्रम में देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया है। लेकिन पढ़ाई पूरी कर बाहर निकल रहे छात्रों के एक ग्रुप ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया है। छात्रों का स्पष्ट कहना है कि CJI के हालिया बयान और टिप्पणियां संवैधानिक मूल्यों तथा शैक्षणिक स्वतंत्रता के खिलाफ हैं।

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Updated on:

09 Aug 2026 01:31 pm

Published on:

09 Aug 2026 01:31 pm

Hindi News / National News / ‘युवाओं को कॉकरोच कहने वाले के हाथ से डिग्री नहीं लेंगे’, कॉन्वोकेशन पर CJI सूर्यकांत को चीफ गेस्ट बुलाने पर भड़के छात्र

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