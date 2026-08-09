Punjab Accident: सरहिंद में कांवड़ियों के वाहन को पीछे से मारी टक्कर, 3 की मौत; एक घायल

पंजाब में सड़क हादसे में तीन कांवड़ियों की हुई मौत (File Photo)
Punjab Sirhind Road Accident Kanwariyas: पंजाब के सरहिंद में पेट्रोल पंप के पास हुए सड़क हादसे में तीन कांवड़ियों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि हादसा रात करीब 1 बजे हुआ।
असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) तिलक राज ने बताया कि एक वाहन गिद्दड़बाहा से फरीदकोट की ओर जा रहा था। इसी दौरान पेट्रोल पंप के पास पीछे से आ रहे एक अन्य वाहन ने उसे टक्कर मार दी।
हादसे में जगदीश, महिंदर पाल और दीपक कुमार की मौत हो गई। वहीं, एक अन्य व्यक्ति घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे से जुड़ी अन्य जानकारियां जुटाई जा रही हैं।
इससे एक दिन पहले जालंधर-मकसूदां बाईपास हाईवे पर भी एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ था। यहां तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी। हादसे में कार सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।
घटना के बारे में डिवीजन-1 के एसएचओ एसआई राकेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को हादसे की सूचना सुबह करीब 6:30 बजे मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि लोडेड कैंटर ट्रक सड़क पर खड़ा था। इसी दौरान एक स्विफ्ट कार तेज रफ्तार में आई और ट्रक के पीछे जा टकराई।
बता दें कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार तीनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शवों को सिविल अस्पताल भेज दिया है।
पुलिस के मुताबिक, कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर उसका पता लम्मे गांव क्षेत्र का सामने आया है। मृतकों की पहचान और उनके परिजनों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है।
हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कार को सड़क किनारे हटाकर यातायात बहाल कर दिया है। ट्रक पर 'KTC' की मार्किंग है और उसका रजिस्ट्रेशन हरियाणा का है। पुलिस संबंधित ट्रांसपोर्ट कंपनी से भी संपर्क करने की कोशिश कर रही है। दोनों हादसों को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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