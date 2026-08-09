Punjab Accident: सरहिंद में कांवड़ियों के वाहन को पीछे से मारी टक्कर, 3 की मौत; एक घायल

हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कार को सड़क किनारे हटाकर यातायात बहाल कर दिया है। ट्रक पर 'KTC' की मार्किंग है और उसका रजिस्ट्रेशन हरियाणा का है। पुलिस संबंधित ट्रांसपोर्ट कंपनी से भी संपर्क करने की कोशिश कर रही है। दोनों हादसों को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।