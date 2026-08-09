Punjab Election: कांग्रेस में कैप्टन अमरिंदर सिंह की वापसी से क्या बढ़ेगी मुश्किल? 2027 से पहले पार्टी के सामने बड़ी चुनौती

इसके अलावा पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेता भी राज्य की राजनीति में अपनी जगह मजबूत करने में जुटे हैं। हाल ही में कांग्रेस नेताओं के एक बड़े समूह ने विधायक राणा गुरजीत सिंह के आवास पर मुलाकात की और प्रदेश कांग्रेस के कामकाज को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर कीं। राणा गुरजीत सिंह का अतीत में कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ राजनीतिक जुड़ाव रहा है। ऐसे में इस बैठक को भी कैप्टन के पंजाब कांग्रेस में अब भी मौजूद प्रभाव से जोड़कर देखा जा रहा है।