सुनेत्रा पवार को BJP मंत्री की नसीहत, कहा- गठबंधन में दरार पैदा करने वाला कोई कदम न उठाएं

Sunetra Pawar Meets Prashant Kishor: महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम और एनसीपी प्रमुख सुनेत्रा पवार को बीजेपी विधायक चंद्रशेखर बावनकुले ने महायुति गठबंधन को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी है। प्रदेश सरकार में मंत्री बावनकुले ने कहा कि ऐसा कोई कदम न उठाएं, जिससे गठबंधन में दरार पैदा हो। उन्होंने कहा कि यह NCP का आंतरिक मामला है, लेकिन महायुति गठबंधन का हिस्सा रहते हुए ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए, जिससे सहयोगी दलों के बीच संदेह पैदा हो या किसी पार्टी को नुकसान पहुंचे।