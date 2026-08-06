अमित शाह की सदन में मौजूदगी पर विपक्ष अड़ा, सभापति ने रिजिजू से कहा- अनुरोध पर करें विचार

Opposition Protest: राज्यसभा में अमित शाह की मौजूदगी और 20 जुलाई को छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष ने गृह मंत्री से सदन में जवाब देने की मांग की, जबकि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने नियमों का हवाला देते हुए विपक्ष पर सदन की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया। इस दौरान मल्लिकार्जुन खरगे और रिजिजू के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई।

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