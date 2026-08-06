संसद में अमित शाह के बयान की मांग पर अड़ा विपक्ष, खरगे बोले- छात्रों से मांगे माफी

Mallikarjun Kharge Statement: कांग्रेस अध्यक्ष और राज्य सभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि 20 जुलाई के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद में आकर बयान दें। कांग्रेस सांसद ने कहा कि विपक्ष सदन को सुचारु रूप से चलाना चाहता है, लेकिन सरकार को विपक्ष द्वारा उठाई जा रही चिंताओं का जवाब देना होगा।