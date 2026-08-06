6 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बैंगलोर

Karnataka SIR: कलबुर्गी में 5.36 लाख मतदाता ‘मिसिंग’, 22 प्रतिशत नाम सूची से बाहर होने की आशंका

Karnataka voter list: कलबुर्गी में 5.36 लाख से अधिक मतदाता 'मिसिंग' श्रेणी में चिन्हित हुए हैं। यह जिले के कुल मतदाताओं का करीब 22 प्रतिशत है।
2 min read
Google source verification

बैंगलोर

image

Rakesh Mishra

Aug 06, 2026

Karnataka SIR

कलबुर्गी एसआईआर। फाइल फोटो- पत्रिका

कलबुर्गी। कर्नाटक में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के अंतिम चरण में कलबुर्गी जिले से चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। 5 अगस्त तक की डिजिटाइजेशन प्रक्रिया के अनुसार जिले के 5,36,179 मतदाताओं को मिसिंग श्रेणी में चिन्हित किया गया है। यह जिले के कुल 23,71,542 पंजीकृत मतदाताओं का लगभग 22 प्रतिशत है। यानी हर चार से पांच मतदाताओं में से एक का नाम अंतिम मतदाता सूची से बाहर होने की आशंका है।

शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक असर

सबसे अधिक प्रभावित गुलबर्ग दक्षिण और गुलबर्ग उत्तर विधानसभा क्षेत्र हैं। गुलबर्ग दक्षिण में 2,97,785 मतदाताओं में से 1,07,718 (36.17 प्रतिशत) तथा गुलबर्ग उत्तर में 3,35,254 मतदाताओं में से 1,10,349 (32.92 प्रतिशत) मतदाताओं को मिसिंग के रूप में चिन्हित किया गया है। जिले के कुल मिसिंग मतदाताओं में लगभग 40 प्रतिशत केवल इन दो शहरी विधानसभा क्षेत्रों से हैं। अधिकारियों का मानना है कि बड़ी संख्या में लोगों ने अपने मूल ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाता पंजीकरण बनाए रखा है, जिससे यह स्थिति उत्पन्न हुई है।

18.35 लाख मतदाताओं का सत्यापन पूरा

एसआइआर प्रक्रिया के दौरान अब तक 18,35,363 मतदाताओं से गणना (एन्यूमरेशन) प्रपत्र प्राप्त कर उनका डिजिटाइजेशन पूरा किया जा चुका है। शेष चिन्हित मतदाताओं के नाम अंतिम सूची से बाहर होने की संभावना जताई जा रही है। अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे तुरंत मतदाता सूची में अपना नाम जांचें और यदि अभी तक एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं किया है तो उसे शीघ्र संबंधित बीएलओ को सौंप दें।

यदि 17 अगस्त को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची में नाम नहीं मिलता है, तो मतदाता फॉर्म-6 भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ पुन: नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन संबंधित बीएलओ, तहसील कार्यालय अथवा भारत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन भी जमा किया जा सकेगा। इससे पात्र मतदाताओं को दोबारा सूची में शामिल होने का अवसर मिलेगा।

बढ़ाई थी एसआईआर की समय सीमा

गौरतलब है कि निर्वाचन आयोग ने पंजाब, कर्नाटक, तेलंगाना और दिल्ली में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम का संशोधित कार्यक्रम जारी किया था। इसके तहत इन राज्यों में मतदाता सत्यापन और मतदाता सूची प्रकाशन की तय तिथियों में बदलाव किया गया था। कर्नाटक में भी घर-घर सत्यापन का काम 8 अगस्त तक बढ़ा दिया गया था। राज्य की मसौदा मतदाता सूची 17 अगस्त को प्रकाशित होगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को जारी की जाएगी।

Petrol Diesel Price: पश्चिम एशिया तनाव के बीच केंद्र सरकार का ऐलान, पेट्रोल-डीजल की कीमतें काबू में रखने का वादा

ये भी पढ़ें
Petrol Diesel Price

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

SIR-BLO

Updated on:

06 Aug 2026 02:51 pm

Published on:

06 Aug 2026 02:49 pm

Hindi News / Karnataka / Bangalore / Karnataka SIR: कलबुर्गी में 5.36 लाख मतदाता ‘मिसिंग’, 22 प्रतिशत नाम सूची से बाहर होने की आशंका

बड़ी खबरें

View All

बैंगलोर

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

Karnataka Cabinet में जगह नहीं मिलने पर बीआर पाटिल का छलका दर्द, बोले- ‘तीन बार मिला था मंत्री बनाने का भरोसा’

Karnataka congress MLA BR Patil update news.
राष्ट्रीय

‘कर्नाटक में मंत्रिमंडल विस्तार नहीं, पदों की खरीद-बिक्री,’ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र का कांग्रेस पर जोरदार हमला

BY Vijayendra Congress Karnataka cabinet expansion
राज्य

Karnataka Congress: मंत्री पद नहीं मिला तो कांग्रेस में घमासान! 3 इलाकों में बंद, सड़कों पर उतरे समर्थक

karnataka congress
बैंगलोर

Karnataka Congress: मंत्रिमंडल विस्तार में एचके पाटिल को मंत्री पद न मिलने पर बगावत, 22 पार्षदों का सामूहिक इस्तीफा

Karnataka Congress
बैंगलोर

Karnataka politics: कांग्रेस विधायकों को डीके शिवकुमार का सख्त संदेश, इस्तीफा सौंपेंगे तो तुरंत स्वीकार किया जाएगा

DK Shivakumar
बैंगलोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.