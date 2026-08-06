Karnataka SIR: कलबुर्गी में 5.36 लाख मतदाता ‘मिसिंग’, 22 प्रतिशत नाम सूची से बाहर होने की आशंका

सबसे अधिक प्रभावित गुलबर्ग दक्षिण और गुलबर्ग उत्तर विधानसभा क्षेत्र हैं। गुलबर्ग दक्षिण में 2,97,785 मतदाताओं में से 1,07,718 (36.17 प्रतिशत) तथा गुलबर्ग उत्तर में 3,35,254 मतदाताओं में से 1,10,349 (32.92 प्रतिशत) मतदाताओं को मिसिंग के रूप में चिन्हित किया गया है। जिले के कुल मिसिंग मतदाताओं में लगभग 40 प्रतिशत केवल इन दो शहरी विधानसभा क्षेत्रों से हैं। अधिकारियों का मानना है कि बड़ी संख्या में लोगों ने अपने मूल ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाता पंजीकरण बनाए रखा है, जिससे यह स्थिति उत्पन्न हुई है।