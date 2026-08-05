Karnataka Congress: मंत्री पद नहीं मिला तो कांग्रेस में घमासान! 3 इलाकों में बंद, सड़कों पर उतरे समर्थक

Karnataka Politics: कर्नाटक कांग्रेस में कैबिनेट विस्तार के बाद शुरू हुई नाराजगी अब बेंगलुरु से निकलकर जमीन पर दिखाई देने लगी है। मंत्री पद की उम्मीद लगाए बैठे विधायकों को जगह नहीं मिलने से पार्टी के अंदर असंतोष है। इसी बीच चिक्कबल्लापुर जिले के बागेपल्ली से ऐसा विरोध सामने आया है, जिसने कांग्रेस नेतृत्व की चिंता बढ़ा दी है। विधायक एसएन सुब्बारेड्डी को मंत्री नहीं बनाए जाने के विरोध में बागेपल्ली, गुडिबांडे और चेलूर में बंद का असर देखने को मिल रहा है।