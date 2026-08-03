कर्नाटक कांग्रेस में कैबिनेट विस्तार से पहले घमासान, मंत्री पद न मिलने पर विधायक ने दिया इस्तीफा; कई नेता नाराज

Karnataka Congress Crisis: कर्नाटक कांग्रेस में अंदरुनी कलह खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने से नाराज विधायक यशवंतराय पाटिल ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं, बेलूर से विधायक गोपालकृष्ण के भी जल्द इस्तीफा देने की चर्चा है। इस्तीफे के बाद विधायक यशवंतराय पाटिल ने कहा कि पार्टी नेतृत्व के रवैये से उन्हें गहरा दुख पहुंचा है।