DK Shivakumar Cabinet 2026: 2028 चुनाव की बिसात बिछा चुके डीके शिवकुमार! दलित-लिंगायत संतुलन से कांग्रेस ने साधा बड़ा चुनावी दांव

Karnataka Cabinet Expansion: कर्नाटक की राजनीति में अमूमन हर पांच साल में सरकार बदलने का रिवाज रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार इस परंपरा को तोड़ने के मूड़ में नजर आ रहे हैं। वर्ष 2028 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए डीके शिवकुमार की 33 सदस्यीय कैबिनेट का जो खाका सामने आया है, वह केवल एक प्रशासनिक पुनर्गठन नहीं, बल्कि एक सुविचारित चुनावी रणनीति है। इस नए मंत्रिमंडल के जरिए कांग्रेस ने अपने पारंपरिक वोट बैंक को साधने के साथ-साथ राज्य के हर प्रमुख वर्ग और क्षेत्र को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास किया है।