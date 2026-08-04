बिहार राजनीति का बड़ा उलटफेर, 20 साल से जिस सीट पर था BJP का कब्जा, जानिए वहां प्रशांत किशोर ने कैसे पलटी बाजी

Prashant Kishor Bankipur: बिहार की राजनीति में एक बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला है। सिर्फ आठ महीने पहले जिस बांकीपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने 52,000 से अधिक मतों के भारी अंतर से जीत दर्ज की थी, उसी सीट पर हुए उपचुनाव में जन सुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर ने 19,000 से अधिक वोटों से बड़ी जीत हासिल कर ली है।

वर्ष 1995 यानी पिछले 30 सालों से यह सीट बीजेपी का पक्का गढ़ रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई इस सीट को बचाने के लिए पार्टी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत 40 बड़े नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा था। इसके बावजूद प्रशांत किशोर ने अपने पहले ही चुनावी में इतिहास रच दिया।