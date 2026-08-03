प्रशांत किशोर की जीत पर लालू परिवार के अलग-अलग सुर; मीसा बोलीं- यह BJP की ही जीत, रोहिणी ने दी बधाई

मीसा भारती ने कहा कि प्रशांत किशोर ने जनता से कई ऐसे वादे किए हैं जिन्हें पूरा करना असंभव है। किसी भी पार्टी के सांसद या विधायक के लिए ऐसे वादों को पूरा करना बेहद मुश्किल होगा। यह निर्वाचन क्षेत्र BJP का गढ़ है जहां पिछले 35-40 वर्षों से कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। फिर भी, वह दावा करते हैं कि वह पटना के प्राइवेट स्कूलों में बच्चों का दाखिला कराएंगे, जिसका मतलब है कि सरकारी स्कूलों में जाने की कोई जरूरत नहीं है। जनता को यह नहीं पता कि प्रशांत किशोर असल में BJP के असली उम्मीदवार हैं। लोगों को यह समझने में समय लगेगा लेकिन उनके जीतने के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी।