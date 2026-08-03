प्रशांत किशोर की जीत पर लालू परिवार के अलग-अलग सुर; मीसा बोलीं- यह BJP की ही जीत, रोहिणी ने दी बधाई

प्रशांत किशोर की जीत पर लालू परिवार के अलग-अलग सुर
Prashant Kishor Bankipur By Election Victory: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नीरज कुमार को 19,246 वोटों के बड़े अंतर से हराकर ऐतिहासिक जीत हासिल की। प्रशांत किशोर को कुल 63,946 वोट मिले, जबकि BJP के नीरज कुमार 44,700 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। वहीं, राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार रेखा कुमारी 14,241 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। BJP के दशकों पुराने गढ़ में प्रशांत किशोर की इस ऐतिहासिक जीत के बाद लालू प्रसाद यादव के परिवार की ओर से बिल्कुल अलग-अलग राय सामने आई है।
लालू यादव की बड़ी बेटी और RJD की वरिष्ठ सांसद मीसा भारती ने प्रशांत किशोर की जीत पर हमला बोला। उन्होंने उनकी जीत का श्रेय सीधे तौर पर BJP को मिलने वाले गुप्त फायदे को दिया। मीसा भारती ने कहा कि भले ही तकनीकी रूप से यह BJP उम्मीदवार की हार लग सकती है, लेकिन प्रशांत किशोर की जीत असल में BJP की ही जीत है। वहां उम्मीदवार बदले गए थे। उस बदलाव की वजह क्या थी?
मीसा भारती ने कहा कि प्रशांत किशोर ने जनता से कई ऐसे वादे किए हैं जिन्हें पूरा करना असंभव है। किसी भी पार्टी के सांसद या विधायक के लिए ऐसे वादों को पूरा करना बेहद मुश्किल होगा। यह निर्वाचन क्षेत्र BJP का गढ़ है जहां पिछले 35-40 वर्षों से कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। फिर भी, वह दावा करते हैं कि वह पटना के प्राइवेट स्कूलों में बच्चों का दाखिला कराएंगे, जिसका मतलब है कि सरकारी स्कूलों में जाने की कोई जरूरत नहीं है। जनता को यह नहीं पता कि प्रशांत किशोर असल में BJP के असली उम्मीदवार हैं। लोगों को यह समझने में समय लगेगा लेकिन उनके जीतने के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी।
मीसा भारती से बिल्कुल अलग लालू यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य ने प्रशांत किशोर की जीत का श्रेय जनता के भरोसे और कड़े संघर्ष को दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करके बिना प्रशांत किशोर का नाम लिए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दीं।
रोहिणी आचार्य ने लिखा, "बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जीत उन्हीं की होती है जो लगातार संघर्ष करते हैं, जनता से लगातार जुड़े रहते हैं, जो अपने कार्यकर्ताओं व समर्थकों का सम्मान करते हैं और साथ ही उनसे संपर्क और बातचीत बनाए रखते हैं। यह जीत बीजेपी पर जीत और लोकतंत्र में जनता के भरोसे की जीत है। विजेता को दिल से बधाई, साथ ही जनता के लिए समर्पित कार्यकाल और भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।"
लालू परिवार के भीतर अलग-अलग विचारों के बीच लालू यादव के बड़े बेटे, जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने भी प्रशांत किशोर को इस बड़ी जीत पर खुलकर बधाई दी। अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल के समर्थन का जिक्र करते हुए तेज प्रताप ने प्रशांत किशोर को अपना पूरा समर्थन देने का वादा किया।
तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, "प्रशांत किशोर जी को उनकी शानदार जीत पर दिल से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। यह जीत आपकी अथक मेहनत, लगन और जनता के भरोसे का नतीजा है। इस चुनाव में जनशक्ति जनता दल ने भी आपको पूरा समर्थन दिया। हमें भरोसा है कि आप बांकीपुर में विकास की नई लहर लाएंगे और इलाके के लोगों की उम्मीदों पर पूरी तरह खरे उतरेंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप जनसेवा के रास्ते पर आगे बढ़ते रहें और बांकीपुर नई ऊंचाइयां छुए।"
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