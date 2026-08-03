पश्चिम एशिया संकट बन रहा ‘कॉमेडी’, पूर्व भारतीय राजनयिक ने अमेरिका-ईरान के रुख पर उठाए सवाल

उन्होंने कहा, "इस पूरे घटनाक्रम के कई पहलू हैं। पहला, दोनों पक्ष इस संघर्ष से थक चुके हैं। दूसरा, दोनों इसे समाप्त करना चाहते हैं। तीसरा, दोनों अपने-अपने लोगों को यह दिखाना चाहते हैं कि जीत उनकी हुई है। यही सबसे बड़ी समस्या है। आप संघर्ष को खत्म भी करना चाहते हैं और साथ ही अपने नागरिकों के सामने जीत का दावा भी करना चाहते हैं।"