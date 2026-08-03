Rain Alert: महाराष्ट्र में बारिश का रेड अलर्ट, कोंकण और घाट क्षेत्रों में अगले चार दिन भारी बारिश की चेतावनी

वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में सोमवार अपराह्न से अगले 21 घंटों में ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी मौसम विज्ञान विभाग की ओर से जारी की गई है। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार सोमवार अपराह्न से मंगलवार मध्याह्न तक बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, देहरादून जिला में कुछ जगहों यथा मसूरी, पुरोला रेंज, बाराहाट रेंज, उखीमठ, चोपता, अगस्तमुनि, गोविंद घाट, थराली, बदियाकोट, कपकोट, मुनस्यारी, पंखु, दरमा, गंगोलीहाट, भिकियासैंण, भैसोरा, थपली, मरोड़ा, फल्दाकोट मल्ला तथा आस पास के क्षेत्रो में कुछ जलग्रहण क्षेत्रों एवं उनसे लगे आसपास के स्थानों पर कहीं-कहीं निम्न से मध्यम स्तर के त्वरित बाढ़ का खतरे का अनुमान जताया गया है।