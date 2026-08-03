बांकीपुर नतीजों पर RJD प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल बोले- ‘यह सरकार के अहंकार और खराब कानून-व्यवस्था के खिलाफ जनादेश है’

वहीं, बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों पर जेडीयू (JDU) ने कहा कि अंतिम परिणाम का विस्तृत विश्लेषण किया जाएगा। पार्टी नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि इस चुनाव में एनडीए ने बेहतर समन्वय के साथ काम किया। हालांकि, यह उपचुनाव राज्य सरकार या विधानसभा की स्थिति बदलने वाला चुनाव नहीं था इसलिए मतदान प्रतिशत अपेक्षाकृत कम रहा। उन्होंने कहा कि परिणाम चाहे जीत का हो या हार का पार्टी सभी पहलुओं की समीक्षा करेगी और यह भी देखेगी कि चुनावी रणनीति या जनता तक अपनी बात पहुंचाने में कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई।