बांकीपुर में क्यों हारी BJP? शिवानंद तिवारी ने गिनाईं 3 वजहें, बोले- PK के आगे फेल हुआ अमित शाह का मॉडल

प्रशांत किशोर की तारीफ करते हुए शिवानंद तिवारी ने लिखा कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से यह जीत अप्रत्याशित नहीं लगी। उन्होंने शुरू से ही कहा था कि बांकीपुर में प्रशांत किशोर के जीतने की प्रबल संभावना है। चुनावी मैनेजमेंट के मामले में प्रशांत किशोर दूसरों को सिखाते हैं, उन्हें कौन सिखा सकता है? उनकी चुनावी मैनेजमेंट रणनीति भारतीय जनता पार्टी की रणनीति से बेहतर साबित हुई। कभी कहा जाता था कि अमित शाह की चुनावी रणनीति और 'पन्ना प्रमुख' संगठनात्मक मॉडल अचूक हैं, फिर भी इस चुनाव में वे पूरी तरह नाकाम होते दिखे।