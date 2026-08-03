‘BJP ने कई मंदिरों में चंदा चुराया है’, पप्पू यादव के समर्थन में उतरे आदित्य ठाकरे, केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

Aditya Thackeray on Pappu Yadav: संसद भवन परिसर में अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी को लेकर किए गए प्रदर्शन और उसके बाद दर्ज हुई एफआईआर पर देश की राजनीति गरमा गई है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के समर्थन में अब शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के विधायक आदित्य ठाकरे खुलकर मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि सत्ताधारी दल विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहा है।