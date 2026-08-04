Bankipur Result: ‘किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे’, बांकीपुर से जीत के बाद प्रशांत किशोर का बड़ा बयान

तीन दशक से बीजेपी का किला माने जाने वाले बांकीपुर में जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने धमाकेदार जीत हासिल की है। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को 19 हजार से ज्यादा वोटों से हराया है। यह प्रशांत किशोर का पहला चुनाव था, जिस तरह से उन्होंने भाजपा को हराया है, वह बिहार सहित देश भर की सियासत में चर्चा का विषय बन गया है।