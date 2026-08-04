Karnataka Congress Crisis: कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार के बाद कांग्रेस में कलह तेज, नाराज दो विधायकों ने दिया इस्तीफा

सागर से विधायक बेलूर गोपालकृष्ण ने भी इस्तीफे का ऐलान करते हुए तीखा सवाल दागा। उन्होंने पूछा कि क्या मंत्री पद केवल पूर्व मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के बच्चों के लिए आरक्षित हैं? अगर सत्ता सुख भोग चुके लोगों को ही बार-बार मौका मिलेगा, तो मुझ जैसे विधायकों का क्या भविष्य है? उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें मंत्री बनाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन रातभर में सूची बदल दी गई। भद्रावती के विधायक संगमेश ने भी अपनी उपेक्षा पर नाराजगी जाहिर करते हुए इस्तीफे की धमकी दी है। पूर्व मंत्री व प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुंडूराव ने भी सोशल मीडिया पोस्ट में काफी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उधर, विजयनगर और गोविंदराजनगर के विधायक एम. कृष्णप्पा और प्रियाकृष्णा के समर्थकों ने बसों की आवाजाही रोककर नारेबाजी की।