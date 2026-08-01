Karnataka News: प्लॉट लेने वालों के लिए नया नियम, 5 साल में घर नहीं बनाया तो सरकार वापस लेगी जमीन

हेब्बाल जंक्शन के पास फ्रीडम फ्रॉम वेस्ट (कचरे से आजादी) अभियान की शुरुआत के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले का उद्देश्य खाली पड़े भूखंडों को कचरा फेंकने की जगह बनने से रोकना और शहर को स्वच्छ बनाए रखना है। उन्होंने कहा, चाहे बीडीए का प्लॉट हो या नगर निगम का, मालिक की जिम्मेदारी है कि वह उसे साफ-सुथरा रखे। भूखंड मिलने के पांच साल के भीतर घर बनाना जरूरी होगा। यदि ऐसा नहीं किया गया तो दोगुना कर लगाया जाएगा या फिर भूखंड वापस ले लिया जाएगा।