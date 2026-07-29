राहुल गांधी के परिवार को बाबरी मस्जिद जैसा अंजाम देने की धमकी, कर्नाटक BJP विधायक यशपाल सुवर्णा पर केस दर्ज

भंडारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी, NEET पेपर लीक विवाद और देशभर में चल रहे छात्र आंदोलनों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी पर व्यक्तिगत हमले कर रही है। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद अन्य बीजेपी नेताओं और विधायकों की चुप्पी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इसे जनता इस विवादित बयान के मौन समर्थन के रूप में देख सकती है। भंडारी ने चेतावनी दी कि ऐसे बयान तटीय कर्नाटक में सांप्रदायिक सौहार्द और कानून-व्यवस्था के लिए खतरा बन सकते हैं तथा उन्होंने मामले की जांच में तेजी लाने के लिए राज्य के गृह मंत्री से मिलने की बात भी कही।