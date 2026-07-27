KPSC भर्ती घोटाला! कर्नाटक में 800 करोड़ के भ्रष्टाचार का दावा, विपक्ष ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

KPSC Scam 2026: केपीएससी भर्ती में अनियमितताओं पर भाजपा नेता और कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होने कहा कि हर पशु चिकित्सक के लिए 400 से अधिक नौकरियां बाजार में बेची जा रही हैं। केपीएससी में 800 करोड़ रुपए से अधिक का भ्रष्टाचार है। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में रैंक वाले छात्र केपीएससी में फेल हो जाते हैं। विश्वविद्यालयों में कम अंक लाने वालों को केपीएससी में रैंक मिल जाती है। यह पैसे का खेल है। जो भी पैसा देता हैए उसे रैंक मिल जाती है।