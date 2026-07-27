Chennai News: अंतिम संस्कार से पहले खुली हॉस्पिटल की बड़ी गलती, पोस्टमार्टम के बाद बदल गए दो लड़कियों के शव

इसके बाद प्रियदर्शिनी के परिजन शव लेकर अंतिम संस्कार करने के लिए अपने घर चले गए। जब उन्होंने शव को खोला तो वे यह देखकर चौंक गए कि वह प्रियदर्शिनी का नहीं किसी दूसरी लड़की का शव था। परिजनों ने तुरंत हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से इसकी शिकायत की और स्टाफ जांच करने के लिए दौड़ा तो पता चला दोनों शव परिवर्तित हो गए थे। प्रियदर्शिनी के शव की जगह अनुष्का का शव रख दिया गया था। इसके बाद हॉस्पिटल स्टाफ ने अनुष्का का शव उसके परिजनों और प्रियदर्शिनी का शव माता-पिता को सौंप दिया। स्टेनली हॉस्पिटल में ऑटोप्सी पूरी होने के बाद बॉडी बदलने के मामले की हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन जांच कर रहा है।