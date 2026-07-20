मुख्यमंत्री विजय पर विवादित टिप्पणी के बाद DMK विधायक गिरफ्तार, घर के बाहर समर्थकों का हंगामा

सोमवार सुबह जब विलाथिकुलम स्थित विधायक मार्कंडेयन के आवास पर भारी पुलिस बल पहुंचा, तो वहां हड़कंप मच गया। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। जैसे ही इसकी खबर फैली, विधायक के समर्थक भारी संख्या में घर के बाहर जमा हो गए। समर्थकों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विधायक को ले जा रही गाड़ी का रास्ता रोकने की कोशिश की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रास्ते से हटाया और मार्कंडेयन को पूछताछ के लिए पुलिस अधीक्षक (SP) कार्यालय ले गई, जहां से उन्हें कोर्ट में पेश किए जाने की तैयारी है।