लिफ्ट बनवाने के लिए कहा तो आग बबूला हुईं पूर्व केंद्रीय मंत्री की बेटी, SBI मैनेजर को जड़ दिया थप्पड़

चेन्नई में SBI बैंक मैनेजर को थप्पड़ मारने के आरोप में पूर्व केंद्रीय मंत्री की बेटी कयल्विझी पर केस दर्ज (Photo: X/@aieaclub)
Kayalvizhi Alagiri: तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के एक ब्रांच मैनेजर को थप्पड़ मारने और धमकाने के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री एमके अलागिरी की बेटी कयल्विझी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। घटना का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह मामला सुर्खियों में आ गया है। कयल्विझी तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत एम करुणानिधि की पोती हैं।
पुलिस के अनुसार, बैंक अधिकारी की शिकायत के आधार पर कयल्विझी के खिलाफ मारपीट और धमकी देने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। मामले की जांच अभी चल रही है।
पुलिस के मुताबिक, यह घटना 20 जुलाई को चेन्नई के अड्यार स्थित SBI NRI शाखा में हुई। वायरल वीडियो में द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (डीएमके) नेता एमके अलगीरी की बेटी कयल्विझी अलगीरी बैंक मैनेजर के केबिन में एक व्यक्ति के साथ बैठकर बातचीत करती दिखाई देती हैं। बातचीत के दौरान दोनों के बीच बहस तेज हो जाती है और अचानक कयल्विझी उठकर बैंक मैनेजर के गाल पर थप्पड़ मार देती हैं।
पूरी घटना शाखा में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। लेकिन शनिवार को इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया।
पुलिस के अनुसार, अड्यार इलाके में मौजूद जिस व्यावसायिक इमारत में स्टेट बैंक की शाखा संचालित होती है, वह इमारत कथित तौर पर कयल्विझी की है। बताया जा रहा है कि बैंक मैनेजर ने इमारत में खराब पड़ी लिफ्ट की मरम्मत कराने का अनुरोध किया था।
इसी बात को लेकर उनके बीच बहस शुरू हुई, जो बाद में कथित मारपीट तक पहुंच गई। आरोप है कि विवाद के दौरान कयल्विझी ने बैंक मैनेजर को थप्पड़ मारा और उन्हें धमकाया।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि बैंक के एक अधिकारी की शिकायत मिलने के बाद कयल्विझी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज को भी साक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है। हालांकि, मामले की जांच अभी जारी है और पुलिस सभी तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है।
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