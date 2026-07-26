लिफ्ट बनवाने के लिए कहा तो आग बबूला हुईं पूर्व केंद्रीय मंत्री की बेटी, SBI मैनेजर को जड़ दिया थप्पड़

पुलिस के मुताबिक, यह घटना 20 जुलाई को चेन्नई के अड्यार स्थित SBI NRI शाखा में हुई। वायरल वीडियो में द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (डीएमके) नेता एमके अलगीरी की बेटी कयल्विझी अलगीरी बैंक मैनेजर के केबिन में एक व्यक्ति के साथ बैठकर बातचीत करती दिखाई देती हैं। बातचीत के दौरान दोनों के बीच बहस तेज हो जाती है और अचानक कयल्विझी उठकर बैंक मैनेजर के गाल पर थप्पड़ मार देती हैं।