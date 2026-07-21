ED Raid Chennai: चेन्नई में ED की दो स्थानों पर छापेमारी, रिटायर्ड RTO अधिकारी और कारोबारी के घर की तलाशी

ED search Operation Chennai: मंगलवार की अलसुबह चेन्नई का तेनामपेट और तिरुवोट्टियूर का इलाका आम दिनों की तरह ही जाग रहा था। लेकिन ठीक सुबह 8 बजे अचानक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) की गाड़ियों के काफिले ने दो चुनिंदा इमारतों को चारों तरफ से घेर लिया। जब तक आसपास के लोग कुछ समझ पाते, प्रवर्तन निदेशालय (ED) के जासूसों की टीम तेनामपेट में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) के एक सेवानिवृत्त उप आयुक्त के बंगले और कलाडीपेट स्थित एक बड़े व्यापारी की हवेली में दाखिल हो चुकी थी।