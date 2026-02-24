कुत्ते के काटने के बाद 30 साल के बैंक कर्मचारी ने की खुदकुशी, परिवार ने बताई खौफनाक वजह

जानकारी के अनुसार, कुछ दिन पहले 30 साल के अयास को एक आवारा कुत्ते ने काट लिया था। इसके बाद उन्होंने एंटी-रेबीज वैक्सीन (Anti-Rabies Vaccine) ली, लेकिन परिवार का कहना है कि अयास ने केवल एक इंजेक्शन ही लिया था। इसके बाद उसके व्यवहार में अचानक बदलाव आने लगा। वह अपनी सेहत को लेकर बहुत अधिक चिंतित रहने लगा था। अयास को लग रहा था कि वैक्सीन लगाने के बावजूद उसमें रेबीज के लक्षण विकसित हो रहे हैं। इससे वह बेहद तनाव में था और इसी डर के चलते उसने रविवार को अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली।