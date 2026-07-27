धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे के बाद पहला रिएक्शन, संसद में कांग्रेस नेता जयराम रमेश से हुई दिलचस्प बातचीत

Dharmendra Pradhan First Reaction After Resignation: केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सोमवार को पहली बार संसद पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान की कांग्रेस नेता जयराम रमेश से मुलाकात चर्चा का विषय बन गई। संसद भवन के गलियारे में दोनों नेताओं के बीच कुछ पल की बातचीत हुई, जिसमें जयराम रमेश ने प्रधान से सहानुभूति जताई। इसके जवाब में धर्मेंद्र प्रधान ने ऐसा जवाब दिया, जिसकी अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है। इस दौरान उन्होंने खुद को 'स्ट्रीट फाइटर' बताते हुए एक अहम टिप्पणी भी की।