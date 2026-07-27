Dharmendra Pradhan: इस्तीफे के बाद भी बरकरार रहेगा धर्मेंद्र प्रधान का दबदबा, भाजपा दे सकती है नई जिम्मेदारी

Dharmendra Pradhan Resignation: सीजेपी के आंदोलन के बाद शनिवार को धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। इस्तीफा देने के बाद पहली बार सोमवार को धर्मेंद्र प्रधान संसद पहुंचे। इस दौरान बीजेपी और एनडीए सांसदों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के भी नारे लगाए गए।