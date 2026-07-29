प्रियंका गांधी का पलटवार: ‘सच बोलना अगर गैर-संसदीय है तो सजा मंजूर’, प्रह्लाद जोशी पर फिर साधा निशाना

Priyanka Gandhi Lok Sabha Statement: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोकसभा में दिए अपने बयान को लेकर उठे विवाद पर सफाई दी है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि उन्होंने कोई गैर संसदीय टिप्पणी नहीं की, बल्कि सच को सबके सामने रखा है। उन्होंने कहा कि यदि सच बोलने के लिए उन्हें सजा भी दी जाती है तो वह पीछे हटने वाली नहीं हैं।