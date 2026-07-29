CJP Rakesh Tikait Meeting: “क्या मोदी सरकार चारों तरफ से घिरने लगी है? किसानों और छात्रों की नई रणनीति ने बढ़ाई सियासी हलचल!

Farmers Students Protest: नीट परीक्षा धांधली के खिलाफ चले 36 दिनों के लंबे और आक्रामक आंदोलन के स्थगन के महज कुछ ही दिनों बाद देश की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आ गया है। शिक्षा तंत्र में सुधार और पेपर लीक के खिलाफ बिगुल फूंकने वाली कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने अब अपने आंदोलन का दायरा बढ़ाकर इसे देशव्यापी रूप देने की तैयारी कर ली है। मंगलवार को दिल्ली में CJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता और प्रमुख चेहरा आशुतोष रांका की अगुवाई में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय किसान यूनियन (BKU) के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ किसान नेता राकेश टिकैत से मुलाकात की।