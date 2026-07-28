आशुतोष रांका ने राजस्थान सरकार को दिया अल्टीमेटम, बोले- ‘हुलिया बदलिए नहीं हम आपका इस्तीफा लेंगे’

जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव बहाल करने और राजस्थानी भाषा का नियमित विभाग खोलने की मांग को लेकर जारी छात्र आंदोलन को अब राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन मिलने लगा है। छह दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता शुभम रेवाड़ से मिलने मंगलवार को सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका विश्वविद्यालय पहुंचे। उन्होंने आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए राज्य सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन को तीन महीने के भीतर मांगों पर ठोस निर्णय लेने का अल्टीमेटम दिया।