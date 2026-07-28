Rajasthan : SOG की बड़ी कार्रवाई, ब्लूटूथ से नकल मामले में 5 हजार की इनामी कोमल मीणा गिरफ्तार

Paper Leak Case : राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की वर्ष 2022 की ईओ-आरओ भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ डिवाइस से नकल कर चयनित होने वाली दो वर्ष से फरार नागौर के खजवाना निवासी कोमल मीणा को एसओजी ने गिरफ्तार किया। उसकी गिरफ्तारी पर 5 हजार रुपए का इनाम घोषित था। एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए जोधपुर और नागौर में लगातार ठिकाने बदल रही थी। जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी पोरव कालेर से नौकरी लगने पर 7 लाख रुपए में सौदा हुआ था। पेपर लीक और ब्लूटूथ नकल प्रकरण में अब तक 33 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।