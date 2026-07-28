राजस्थान पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, 744 हार्डकोर अपराधी गिरफ्तार, साइबर ठगों से 2.45 करोड़ बरामद

जयपुर। राजस्थान में अपराध और संगठित गिरोहों पर शिकंजा कसने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के पहले ही सप्ताह में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत 20 जुलाई से शुरू हुए एक माह के विशेष अभियान में राज्यभर में हार्डकोर अपराधियों, साइबर ठगों, नशा तस्करों और अवैध गतिविधियों में शामिल आरोपियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। सात दिनों के भीतर 529 कार्रवाई करते हुए 744 हार्डकोर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि साइबर ठगी से जुड़े मामलों में 2.45 करोड़ रुपये की राशि बरामद की गई।