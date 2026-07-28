28 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Jaipur: पुश्तैनी हवेली में तीसरी तिजोरी मिलने पर हंगामा, तीन घंटे बाद मशक्कत से खोली तो खजाने की चर्चा पर लगा विराम

Jaipur Treasure News: जयपुर की एक पुश्तैनी हवेली से तीसरी तिजोरी मिलने के बाद हंगामा मच गया। युवक तिजोरी लेकर चला गया, लेकिन पुलिस ने वापस बुलाकर उसे खुलवाया। तीन घंटे की मशक्कत के बाद तिजोरी खाली निकली।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Harshita Saini

Jul 28, 2026

Jaipur Haveli Treasure

AI Generated Image

Jaipur Haveli Safe: जयपुर के धाभाई जी के खुर्रे स्थित मुंबई वालों की हवेली से मंगलवार को तीसरी तिजोरी मिलने की जानकारी सामने आई है। इसके बाद इलाके में जमकर हंगामा हुआ। एक बार फिर से खजाने को लेकर अटकलें तेज हो गई थी। बताया जा रहा है कि जैसे ही मलबे से तिजोरी निकली, पूर्व मालिक की तरफ का युवक उस तिजोरी को लेकर भाग गया। इसकी जानकारी मिलते ही वर्तमान मालिक पक्ष ने आपत्ति जताई और पुलिस को सूचना दी। पुलिस की समझाइश के बाद युवक तिजोरी वापस लेकर आया। करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद जब तिजोरी खोली गई तो सब हैरान रह गए।

दीवार तोड़ने पर निकली तीसरी तिजोरी

मंगलवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे हवेली को तोड़ने का काम चल रहा था। जेसीबी से दीवार गिराई जा रही थी, तभी मलबे के बीच से एक और तिजोरी निकल आई। जेसीबी चालक रिहान ने तिजोरी को बाहर निकालकर सुरक्षित एक तरफ रख दिया। इसी दौरान हवेली के पूर्व मालिक परिवार का सदस्य अभिषेक अग्रवाल एक्टिवा से वहां पहुंचा और तिजोरी उठाकर अपने साथ चला गया। मौके पर मौजूद लोगों ने इसकी जानकारी तुरंत वर्तमान मालिक पक्ष को दी।

पुलिस की समझाइश के बाद वापस लाई गई तिजोरी

तिजोरी ले जाने की सूचना मिलते ही खरीदार पक्ष ने पुलिस को बुलाया। उनका कहना था कि अब हवेली का मालिकाना हक बदल चुका है, इसलिए तिजोरी को इस तरह ले जाना सही नहीं है। पुलिस ने दोनों पक्षों से बातचीत की और युवक को तिजोरी वापस लाने के लिए समझाया। इसके बाद वह तिजोरी लेकर मौके पर लौट आया। पुलिस की मौजूदगी में ही आगे की कार्रवाई शुरू की गई, ताकि किसी तरह का विवाद न हो।

तीन घंटे बाद खुली तिजोरी

तिजोरी काफी पुरानी और मजबूत थी। इसे खोलने के लिए कटर की मदद ली गई और करीब तीन घंटे की मेहनत के बाद इसका ताला तोड़ा जा सका। मौके पर मौजूद लोगों की नजरें इस बात पर टिकी थीं कि आखिर अंदर क्या निकलेगा। लेकिन जब तिजोरी खुली तो वह पूरी तरह खाली थी। इसके साथ ही हवेली में छिपे खजाने की एक और चर्चा पर विराम लग गया।

पहले भी मिल चुकी हैं दो तिजोरियां

हवेली के खरीदार रमेश नारनोली ने बताया कि इससे पहले भी इसी हवेली से दो तिजोरियां मिल चुकी हैं। दोनों को पुलिस की मौजूदगी में खोला गया था, लेकिन उनमें भी कुछ नहीं मिला था। उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में इस हवेली से कोई खजाना या कोई कीमती वस्तु मिलती है, तो उसे सरकारी नियमों के अनुसार प्रशासन को सौंपा जाएगा या फिर जनहित के काम में इस्तेमाल किया जाएगा।

जयपुर में भी अनशन: लगातार छठे दिन भूख हड़ताल जारी, आखिर किन मांगों पर जारी है आंदोलन?

ये भी पढ़ें
Rajasthan University Protest

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

जयपुर

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

28 Jul 2026 05:22 pm

Published on:

28 Jul 2026 05:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: पुश्तैनी हवेली में तीसरी तिजोरी मिलने पर हंगामा, तीन घंटे बाद मशक्कत से खोली तो खजाने की चर्चा पर लगा विराम

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: Gen Z से सीएम भजनलाल का वादा, युवाओं के हर सपने को पूरा करेगी डबल इंजन सरकार

CM Bhajan Lal promise Gen Z Double engine government is fulfilling every dream
जयपुर

जयपुर एयरपोर्ट पर बेबस हालत में आया अनजान मेहमान, वन विभाग ने इलाज कर झालाना में छोड़ा

Griffon Vulture
जयपुर

Rajasthan Scheme : राजस्थान में करीब 30,000 मेधावी छात्राओं को मिलेगी स्कूटी, मेरिट सूची जारी

Rajasthan Around 30,000 meritorious girl students will get scooties merit list Release
जयपुर

Rajasthan Rain Alert: बंगाल की खाड़ी के डीप डिप्रेशन से फिर एक्टिव हुआ मानसून, राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather News
जयपुर

Rajasthan ACB Trap : 50 लाख की डिमांड- 30 लाख में सौदा, 10 महीने से फरार पटवारी नरेंद्र मीणा को एसीबी ने दबोचा

Rajasthan ACB Traps Absconding Patwari Narendra Meena in Rs 30 Lakh Bribery Case
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.