Jaipur: पुश्तैनी हवेली में तीसरी तिजोरी मिलने पर हंगामा, तीन घंटे बाद मशक्कत से खोली तो खजाने की चर्चा पर लगा विराम

Jaipur Haveli Safe: जयपुर के धाभाई जी के खुर्रे स्थित मुंबई वालों की हवेली से मंगलवार को तीसरी तिजोरी मिलने की जानकारी सामने आई है। इसके बाद इलाके में जमकर हंगामा हुआ। एक बार फिर से खजाने को लेकर अटकलें तेज हो गई थी। बताया जा रहा है कि जैसे ही मलबे से तिजोरी निकली, पूर्व मालिक की तरफ का युवक उस तिजोरी को लेकर भाग गया। इसकी जानकारी मिलते ही वर्तमान मालिक पक्ष ने आपत्ति जताई और पुलिस को सूचना दी। पुलिस की समझाइश के बाद युवक तिजोरी वापस लेकर आया। करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद जब तिजोरी खोली गई तो सब हैरान रह गए।