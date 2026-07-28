Rajasthan Scheme : राजस्थान में करीब 30,000 मेधावी छात्राओं को मिलेगी स्कूटी, मेरिट सूची जारी

राजस्थान में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत 25,179 छात्राओं का चयन किया गया है। उच्च शिक्षा के लिए छात्राओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संचालित इस योजना में सर्वाधिक 11,301 अनुसूचित जनजाति (12वीं उत्तीर्ण) छात्राओं का चयन हुआ है। योजना के तहत अल्प आय वर्ग एवं स्नातक प्रथम वर्ष में नामांकित सभी वर्गों की 4709, अनुसूचित जाति वर्ग की 2825, अनुसूचित जनजाति (10वीं उत्तीर्ण) की 2825, सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़ा वर्ग की 1695, अल्पसंख्यक वर्ग की 1715 तथा विमुक्त, घुमंतु एवं अर्धघुमंतु वर्ग की 109 छात्राओं को लाभ मिलेगा।

