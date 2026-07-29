सौरव दास के बयान पर कंगना रनौत का पलटवार, बोलीं-खुद को छात्र कैसे बता रहा है, समझ नहीं आता

Kangana Ranaut vs Saurav Das : नई दिल्ली। भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रवक्ता सौरव दास के बयान पर पलटवार किया है। कंगना ने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट कर कहा कि जिस उम्र में सौरव राजनीति कर रहे हैं, उस उम्र में वे दो नेशनल अवॉर्ड जीत चुकी थीं। कंगना ने सौरव दास के एएनआई (ANI) को दिए साक्षात्कार का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा 'मैंने इस व्यक्ति के बारे में गूगल किया, यह 28 साल का है। यह खुद को छात्र कैसे बता रहा है, मुझे समझ नहीं आता। माना कि मैं पिछले दो सालों से राजनीति में हूं, लेकिन पिछले 20 सालों से सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हूं।