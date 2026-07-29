Punjab Election: पंजाब कांग्रेस में सुलह की कोशिश तेज, चुनावी रणनीतिकार नरेश अरोड़ा को मिली बड़ी जिम्मेदारी

Punjab Assembly Elections 2027: पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की गुटबाजी खत्म करने के लिए चुनावी रणनीतिकार नरेश अरोड़ा को जिम्मेदारी दी गई है। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और चरणजीत सिंह चन्नी के बीच सुलह की कोशिशें जारी हैं। कांग्रेस हाईकमान की पहल के बाद अब अरोड़ा संगठन में समन्वय बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

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