पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट पर दिल्ली पुलिस की FIR, ‘X’ से मांगा अकाउंट का पूरा ब्योरा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo- ANI)
PM Modi X post case: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने पोस्ट प्रकाशित करने वाले 'X' अकाउंट की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कंपनी से संपर्क किया है। आरोप है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के खिलाफ अपमानजनक, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक सामग्री प्रसारित की जा रही है।
दिल्ली पुलिस ने 'X' से निम्न जानकारी और कार्रवाई की मांग की है-
एक रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अलावा उन प्रदर्शनकारियों की भी पहचान शुरू कर दी है, जिन्होंने प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुरक्षाबलों के खिलाफ आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट किए थे। हालांकि, अब तक कितने सोशल मीडिया अकाउंट्स को नोटिस जारी किए गए हैं, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर किए गए अधिकांश आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर-मंतर पर आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान किए गए थे।
एक रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने करीब 500 सोशल मीडिया अकाउंट्स को चिह्नित किया है, जिन पर विरोध प्रदर्शनों से जुड़े डीपफेक और एआई से तैयार किए गए कंटेंट साझा करने का आरोप है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इन अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इन्हें ब्लॉक करने की सिफारिश भेजी गई है।
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