पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट पर दिल्ली पुलिस की FIR, ‘X’ से मांगा अकाउंट का पूरा ब्योरा

PM Modi X post case: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने पोस्ट प्रकाशित करने वाले 'X' अकाउंट की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कंपनी से संपर्क किया है। आरोप है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के खिलाफ अपमानजनक, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक सामग्री प्रसारित की जा रही है।