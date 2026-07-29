प्रह्लाद जोशी पर प्रियंका गांधी के आरोपों से गरमाई सियासत, कांग्रेस बोली-किस आधार पर कार्रवाई? किरेन रिजिजू ने भी दी प्रतिक्रिया

कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने बुधवार को लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के उस बयान का समर्थन किया, जिसमें उन्होंने नव-नियुक्त केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी को निशाना बनाया था। औजला ने कहा, 'प्रह्लाद जोशी ने जो कहा था, वह सोशल मीडिया पर मौजूद है। पहले उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह वीडियो उनका है या नहीं। अब तक उन्होंने बिलकिस बानो के दोषियों के सम्मानित किए जाने पर एक शब्द भी नहीं कहा है और न ही कोई प्रतिक्रिया दी है। जब संसद में यह मुद्दा उठता है तो वे असहज हो जाते हैं। इससे भागिए मत। सभी जानते हैं कि उन्होंने बिलकिस बानो के दोषियों का सम्मान किया था। अगर ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्रालय सौंपा जाता है, तो पूरे देश में क्या संदेश जाएगा?'