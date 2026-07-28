सिद्धारमैया के 2028 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने पर बेटे यतींद्र ने तोड़ी चुप्पी, कहा- राजनीति में रहेंगे सक्रिय

बता दें कि कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश में सीएम पद को लेकर चल रही खींचतान भी खत्म कर दी है। सिद्धारमैया को हटाकर डीके शिवकुमार को सीएम बनाया गया। दरअसल, विधानसभा चुनाव जीतने के बाद आलाकमान ने दोनों नेताओं ने ढाई-ढाई साल का फॉर्मूला लागू किया था। प्रदेश में ढाई साल पूरा होने के बाद डीके गुट ने शिवकुमार को सीएम बनाने की मांग तेज कर दी थी।