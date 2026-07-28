प्रियंका गांधी ने वायरल प्रदर्शनकारी से कहा- राहुल को शादी के लिए मनाओ, मोहम्मद इरफान का खुलासा

Rahul Gandhi Mohammad Irfan: नई दिल्ली। दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल हुए दिहाड़ी मजदूर मोहम्मद इरफान ने बड़ा खुलासा किया है। 'द लल्लनटॉप' को दिए एक इंटरव्यू में इरफान ने कहा कि राहुल गांधी के उनके घर आने से पहले कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उनसे फोन पर बात की थी। बातचीत के दौरान प्रियंका गांधी ने मजाकिया अंदाज में इरफान से कहा कि वे राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान उन्हें शादी करने के लिए राजी करने की कोशिश करें, क्योंकि राहुल उनकी बात नहीं मानते। इरफान ने हंसते हुए कहा कि वह चाहते हैं कि राहुल गांधी शादी न करें।